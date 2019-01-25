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Парламент Греції підтримав перейменування Македонії

У парламенті Греції підтримали рішення щодо перейменування Македонії у Республіку Північна Македонія.

Македонія

153 депутати парламенту Греції висловилися на підтримку перейменування Македонії у Республіку Північна Македонія, повідомляє Ekathimerini.

Для перейменування Македонії був необхідний 151 голос. При цьому 146 депутатів проголосували проти відповідної угоди.

Прийняте рішення повинно припинити суперечку, яка почалася іще у 1991 році.

Її почали через те, що у Греції існує область під назвою Македонія, яка була колискою імперії Олександра Македонського.

Читайте: Перейменування Македонії: у Греції підписали історичну угоду

Нагадаємо, 11 січня у парламенті Македонії прийняли рішення про внесення поправок до Конституції щодо перейменування в Республіку Північна Македонія.

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