У парламенті Греції підтримали рішення щодо перейменування Македонії у Республіку Північна Македонія.
153 депутати парламенту Греції висловилися на підтримку перейменування Македонії у Республіку Північна Македонія, повідомляє Ekathimerini.
Для перейменування Македонії був необхідний 151 голос. При цьому 146 депутатів проголосували проти відповідної угоди.
Прийняте рішення повинно припинити суперечку, яка почалася іще у 1991 році.
Її почали через те, що у Греції існує область під назвою Македонія, яка була колискою імперії Олександра Македонського.
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Нагадаємо, 11 січня у парламенті Македонії прийняли рішення про внесення поправок до Конституції щодо перейменування в Республіку Північна Македонія.
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