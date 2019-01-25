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Факты / Мир / Россия / Россию "заминировали". В стране массовая эвакуация в городах/

Росію “замінували”. У країні масова евакуація в містах

Росією прокотилася хвиля повідомлень про мінування соцоб’єктів та адмінбудівель.

Росію “замінували”. У країні масова евакуація в містах

У Росії до поліції декілька днів підряд з погрозами мінування масово зверталися невідомі люди в низці міст Сибіру і Далекого Сходу.

25 січня в місті Чита надійшов дзвінок про те, що однією із замінованих будівель виявилася міська мерія, пише DW.

В Іркутську поліція прийняла повідомлення про вибухівку в будівлях декількох місцевих шкіл. З навчальних закладів евакуювали школярів. Сапери прочісують периметр.

Повідомлення про мінування надходили в Іркутському районі та Ангарську.

У Благовєщенську невідомі погрожували підірвати низку шкіл, лікарень і торгових центрів, через що в багатьох будівлях було оголошено евакуацію. Прокуратура перевіряє більше 30 повідомлень такого характеру в місті.

У Якутську в зв’язку з тими ж причинами евакуювали мерію, а також низку шкіл і лікарень.

У столиці Бурятії – Улан-Уде оперативні служби через повідомлення про мінування перекрили центр міста. Проведено евакуацію Народного хуралу.

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За день до цього були проведені масові евакуації в соціальних установах на Далекому Сході, Примор’ї, на Сахаліні й Камчатці. Інформація про вибухівки не підтвердилася.

Нагадаємо, 31 грудня  минулого року в результаті вибуху у Магнітогорську обвалився під’їзд багатоповерхівки. Загинули 39 осіб, серед яких 6 дітей.

Відповідальність за вибух будинку взяли бойовики ІД. У МНС Росії причиною вибуху назвали побутовий газ.

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