Президент США Дональд Трамп збирається анонсувати угоду, завдяки якій шатдаун може бути припинено на три тижні.

Після невдалих перемовин з демократами щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, президент США Дональд Трамп може погодитися на угоду, завдяки якій американський уряд припинить шатдаун, повідомляє The New York Times.

Завдяки цьому Конгрес зможе прийняти документи, які, після затвердження президентом США, дозволять поновити виплати федеральним працівникам, яким доводилося працювати безкоштовно протягом 35 днів.

Трамп невдовзі має зробити відповідну заяву, проте деякі урядовці запевняють, що іще немає остаточного рішення і президент США може передумати.

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До слова, шатдаун у США призвів до проблем у роботі аеропорту Хартсфілд-Джексона.