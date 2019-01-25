PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Три тижні миру: Трамп збирається піти на угоду щодо шатдауну - NYT/

Три тижні миру: Трамп збирається піти на угоду щодо шатдауну – NYT

Президент США Дональд Трамп збирається анонсувати угоду, завдяки якій шатдаун може бути припинено на три тижні.

Конгрес США

Після невдалих перемовин з демократами щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, президент США Дональд Трамп може погодитися на угоду, завдяки якій американський уряд припинить шатдаун, повідомляє The New York Times.

Завдяки цьому Конгрес зможе прийняти документи, які, після затвердження президентом США, дозволять поновити виплати федеральним працівникам, яким доводилося працювати безкоштовно протягом 35 днів.

Трамп невдовзі має зробити відповідну заяву, проте деякі урядовці запевняють, що іще немає остаточного рішення і президент США може передумати.

Читайте: Рекордний шатдаун в США: чим закінчиться і як вплине на долар

До слова, шатдаун у США призвів до проблем у роботі аеропорту Хартсфілд-Джексона.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трамп призупинив шатдаун – дата початку роботи уряду
Ми готові допомагати Україні – екс-держсекретар США
Шатдаун у США може затягнутися до весни – The Washington Post
Протести у Венесуелі: США відмовили Мадуро у праві розривати дипвідносини
Дав 72 години! Мадуро закликав американських дипломатів залишили Венесуелу
У США замерз Ніагарський водоспад
У США підтримали закон, який завадить Трампу вивести країну з НАТО
Місяць без зарплат через шатдаун: держслужбовців у США почали годувати волонтери
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка