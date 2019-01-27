Голокост ніколи не залишить байдужим світ. Це один з найнеприємніших жахів історії, про який не можна забувати. Ми зібрали кілька важливих фактів про Голокост.

Сьогодні, 27 січня, Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Під час Другої світової війни жертвами масового знищення євреїв стали більше 6 млн осіб. Серед них – більше півтори тисячі діток.

Цей день був заснований у 2005 році Генеральною Асамблеєю ООН. Саме 27 січня 1945 року радянські війська звільнили в’язнів нацистського табору смерті у Польщі Аушвіц-Біркенау.

Так, у резолюції ООН заявлено про неприпустимість заперечення Голокосту як історичної події, і також міститься заклик розвивати освітні програми про геноцид і охороняти як історичні пам’ятники місця, де відбувалися масові вбивства євреїв.

Але все одно знаходяться люди, які не вірять в існування Голокосту і кажуть про те, що знайдені тисячі доказів неправильно розтлумачені.

Радимо глянути з цього приводу фільм Заперечення з Рейчел Вайс. Крім того, корисним буде фільм Піаніст та, звичайно, Список Шиндлера.

Найстрашніші концтабори нацистської Німеччини:

Аушвіц (Освенцім)

Треблінка

Белжець

Майданек

Хелмно

Собібор

Дахау

Маутхаузен-Гузен

Берген-Бельзен

Бухенвальд

– З сумом у серці згадуємо мільйони загублених тоталітарним нацистським режимом життів. Ці болісні роздуми – застереження для нас і для майбутніх поколінь, до чого може призвести політика нетерпимості та ненависті, – пише президент України Петро Порошенко.

Сьогодні Україна разом з усім цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв Голокосту – жахливого злочину нацистів, який… Опубліковано Петром Порошенком Субота, 26 січня 2019 р.

Нагадаємо, Віталій Кличко підписав Меморандум про співпрацю у створенні Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Фото: Viktor Bondar | Dreamstime.com