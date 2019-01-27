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На гірськолижному курорті загинув заступник міністра Косово

На гірськолижному курорті Брезовиця під лавину потрапив заступник міністра Косово у справах діаспори Аріан Даці.

Лавина

У результаті сходження лавини на гірськолижному курорті Брезовиця загинув заступник міністра Косово у справах діаспори Аріан Даці, повідомляє Кosovapress.

Лавина почалася в той момент, коли Даці та інші відпочивальники каталися на лижах. Іншим людям вдалося врятуватися.

Тіло загиблого заступник міністра знайшли рятувальники, його повинні доставити до Приштини.

У результаті події гірськолижний курорт закриють на кілька днів з метою безпеки.

Читайте: В італійських горах зіткнулися гелікоптер і літак: п’ятеро загиблих

До слова, у Карпатах через сходження лавини загинув турист.

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