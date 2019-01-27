В Японії дев’ять компаній отримали листи з погрозами і порошком, в якому виявили ціанистий калій.

В Японії дев’ять компаній отримали листи, в яких був ціанистий калій, а в деяких загрози і вимоги зловмисників, повідомляє NHK.

Відповідні загрози отримали кілька фармацевтичних фірм, продовольча компанія та видавництво газети Mainichi Shimbun.

Відомо, що щонайменше один конверт містив вимогу перевести $31 тис. на рахунок в біткоінах. Інакше злочинці погрожували поширити на території країни підроблені медикаменти, в які підмішають ціанистий калій.

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Також є інформація про те, що деякі листи відправили від імені засновника екстремістської секти Аум Сінрікьо Тідзуо Мацумото, який відомий як Секо Асахара.

Остаточним терміном для виконання вимог зловмисників призначено 22 лютого. Поліція розслідує справу.

До слова, секретній службі охорони в США вдалося перехопити конверт, адресований президенту США Дональда Трампа, в якому могла знаходитися токсична речовина.