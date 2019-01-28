Міністерство фінансів США зняло санкції з компаній Русал, EN+ і ЄвроСибЕнерго російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це йдеться в офіційній заяві американського Мінфіну.

Підставою для зняття санкцій стало те, що Дерипаска виконав умову угоди і скоротив частку капіталу в цих трьох компаніях, втративши контрольний пакет акцій.

– Ця дія гарантує, що більшість директорів у радах EN+ і Русал будуть незалежними, в тому числі американськими і європейськими, які не мають ділових, професійних або сімейних зв’язків з Дерипаскою, – наголошується в заяві.

Водночас усі санкції щодо самого Дерипаски продовжують діяти.

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Нагадаємо, у грудні 2018 року Міністерство фінансів США повідомило, що протягом місяця зніме санкції з компаній, пов’язаних із Дерипаскою.

Також у грудні США запровадили санкції проти 18 осіб і чотирьох компаній РФ.

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