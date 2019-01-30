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РФ намагається вивезти 20 тонн золота з Венесуели – депутати

Парламент Венесуели б’є на сполох через нібито спроби Росії вивезти з країни золото.

РФ намагається вивезти 20 тонн золота з Венесуели – депутати

Москва прислала до Венесуели літак, щоб забрати з країни золото.

За повідомленням парламенту Венесуели, з Центробанку, що знаходиться у місті Каракас, російське транспортне судно має вивезти 20 тонн золота.

Місцеві депутати закликали центробанківців прояснити ситуацію.

У парламенті підкреслили, що золото, яке нібито хочуть викрасти росіяни, належить не Каліксто Ортезі (глава Центробанку. – Ред.), а венесуельському народу.

Читайте: США передали Гуаїдо контроль над рахунками Венесуели

Нагадаємо, у Венесуелі проходять багатотисячні мітинги на підтримку повалення режиму президента Ніколаса Мадуро.

Спікер парламенту Хуан Гуаїдо самопроголосився тимчасовим президентом.

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