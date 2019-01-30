Влада Туреччини допомагає бізнесменам відкрити власний бізнес, пропонуючи безкоштовні курси та кредити з низькою процентною ставкою.

Відкрити власний бізнес у Туреччині нескладно, якщо відвідуєш курси, які організовують для майбутніх підприємців.

Банки Туреччини для розвитку власного бізнесу видають кредити з низькою процентною ставкою та кошти з держбюджету.

Про це йдеться у випуску Ранок на ICTV.

Плюси турецького бізнесу полягають не лише в тому, що його легко відкрити, а й в прозорій та лояльній системі оподаткування.

Якщо власник підприємства не має можливості віддавати частину заробітку державі, то йому можуть піти назустріч і надати певні податкові канікули.

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Однак, банківська система країни все ретельно перевіряє, тому від сплати податків тут ухилитися неможливо.

У Туреччині також існує бізнес, яким не дозволяють займатись. Це телекомунікаційна сфера та все, що пов’язане з інтернетом. На цей бізнес у державі практично монополія і він жорстко регулюється.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Туреччина вводить податок на безпеку туристів.

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