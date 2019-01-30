В аеропортах Великої Британії, Франції і Бельгії через негоду затримують рейси.
Снігопад зупинив роботу аеропортів Європи.
Про це повідомили у Європейській організації з безпеки повітряної навігації.
– Сніг викликав високий рівень затримок рейсів у Манчестері, Парижі, Ліллі та Брюсселі, – йдеться у повідомленні.
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До речі, у США скасовані тисячі рейсів, закриті школи, там очікують -34 градуса. У Вісконсині і Мічигані вже оголосили надзвичайний стан, інші готуються.
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