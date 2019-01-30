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Європу засипало снігом, скасовані тисячі авіарейсів

В аеропортах Великої Британії, Франції і Бельгії через негоду затримують рейси.

Європу засипало снігом, скасовані тисячі авіарейсів

Снігопад зупинив роботу аеропортів Європи.

Про це повідомили у  Європейській організації з безпеки повітряної навігації.

– Сніг викликав високий рівень затримок рейсів у Манчестері, Парижі, Ліллі та Брюсселі, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Погодні аномалії у світі: у США та Франції – аномальні морози, в Австралії – пожежі

До речі, у США скасовані тисячі рейсів, закриті школи, там очікують -34 градуса. У Вісконсині і Мічигані вже оголосили надзвичайний стан, інші готуються.

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