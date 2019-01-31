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Москва відправила Мадуро літак з доларами – ЗМІ

Літак з Москви у Дубаї зустріли інкасатори на броньовиках, стверджують джерела.

Москва відправила Мадуро літак з доларами – ЗМІ

Москва відправила до Венесуели відстороненому президенту Ніколасу Мадуро вантажний літак, на борту якого знаходилися контейнери з доларами, пише Новая газета з посиланням на джерела.

Повідомляється, що літак летів до Венесуели з пересадками через Арабські Емірати, Дубай, Касабланку та містечко Ешпаргуш.

Як розповідають джерела, літак у Дубаї зустріли інкасатори на броньовиках з позначеннями Центрального банку ОАЕ.

Сторони обмінялися золотом і готівковими доларами, повідомляють у виданні.

До Каракаса повітряне судно прибуло 30 січня.

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Нагадаємо, депутати парламенту Венесуели заявляли, що Росія відправила літак до Каракаса, щоб забрати з Центробанку 20 тонн золота.

Потім ЗМІ простежили час прибуття російського літака з Каракасу в аеропорт у Внуково.

Фото: Авіакомпанія Ерофей

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