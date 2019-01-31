PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія вивезла 20 тонн золота з Венесуели - ЗМІ/

Росія вивезла 20 тонн золота з Венесуели – ЗМІ

Російський літак, який імовірно вивіз 20 тонн золота з Венесуели, вже приземлився у Москві.

Росія вивезла 20 тонн золота з Венесуели – ЗМІ

Літак російської авіакомпанії Nordwind, який здійснював рейс до Каракасу, щоб вивезти 20 тонн золота Центробанку Венесуели, вже приземлився у Внуково.

Про це свідчать дані сервісу Flightradar.

Він залишив Венесуелу о 17.00 за місцевим часом. За даними ЗМІ, літак може повертатися завантажений золотом.

Підтвердженої інформації щодо мети рейсу і його вантажу поки немає.

Авіакомпанія Nordwind підтвердила ЗМІ, що здійснювала рейс до Каракасу, однак на борту літака пасажирів не було.

Читайте: США передали Гуаїдо контроль над рахунками Венесуели

Раніше депутати парламенту Венесуели повідомляли, що з Центробанку країни російське транспортне судно має вивезти 20 тонн золота.

Вартість такої партії складає майже $840 млн, що становить близько 20% золотого запасу Венесуели.

Міністр фінансів Венесуели та російська сторона стверджують, що літак до Каракасу не прилітав.

Нагадаємо, у Венесуелі після багатотисячних протестів проти повалення режиму президента Ніколаса Мадуро, спікер парламенту Хуан Гуаїдо проголосив себе тимчасовим президентом.

Фото: Nordwind

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Через українських моряків: посол ЄС здійснив демарш, але РФ трактувала інакше
У Росії дідусь із бабусею спалили 11-місячного онука у пічці
РФ намагається вивезти 20 тонн золота з Венесуели – депутати
США передали Гуаїдо контроль над рахунками Венесуели
Летів до Туреччини: росіянин побив стюардесу і посадив літак
Покарання за запізнення: у РФ діти просиділи урок у протигазах
Вдарили по нафті: США ввели санкції проти Венесуели
З Венесуели виїхали всі дипломати США
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка