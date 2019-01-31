Російський літак, який імовірно вивіз 20 тонн золота з Венесуели, вже приземлився у Москві.
Літак російської авіакомпанії Nordwind, який здійснював рейс до Каракасу, щоб вивезти 20 тонн золота Центробанку Венесуели, вже приземлився у Внуково.
Про це свідчать дані сервісу Flightradar.
Він залишив Венесуелу о 17.00 за місцевим часом. За даними ЗМІ, літак може повертатися завантажений золотом.
Підтвердженої інформації щодо мети рейсу і його вантажу поки немає.
Авіакомпанія Nordwind підтвердила ЗМІ, що здійснювала рейс до Каракасу, однак на борту літака пасажирів не було.
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Раніше депутати парламенту Венесуели повідомляли, що з Центробанку країни російське транспортне судно має вивезти 20 тонн золота.
Вартість такої партії складає майже $840 млн, що становить близько 20% золотого запасу Венесуели.
Міністр фінансів Венесуели та російська сторона стверджують, що літак до Каракасу не прилітав.
Нагадаємо, у Венесуелі після багатотисячних протестів проти повалення режиму президента Ніколаса Мадуро, спікер парламенту Хуан Гуаїдо проголосив себе тимчасовим президентом.
Фото: Nordwind