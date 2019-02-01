PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Мир / Трамп рассказал, пойдет ли на второй срок в президенты США/

Трамп розповів, чи балотуватиметься вдруге у президенти США

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри балотуватися на другий термін.

Дональд Трамп

Трамп спростував чутки про те, що з якихось причин не збирається йти на другий термін. Він підкреслив, що “любить свою роботу”.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

– Це не робота заради грошей. Це одна з найбільших втрат за всі часи. Ви знаєте, на щастя, мені не потрібні гроші, – сказав Трамп.

Президент США заявив, що зазнав серйозних фінансових втрат під час перебування на посаді.

Читайте: Трамп призупинив шатдаун – дата початку роботи уряду

До речі, демократична партія не виключила можливості того, що президенту США Дональду Трампу оголосять імпічмент.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Шостий – не вирок: чому вибори президента не стануть кінцем світу
Трамп призупинив шатдаун – дата початку роботи уряду
Три тижні миру: Трамп збирається піти на угоду щодо шатдауну – NYT
У США підтримали закон, який завадить Трампу вивести країну з НАТО
Трамп може вивести США з НАТО – NYT
Трамп влаштував для футболістів вечерю з гамбургерами при свічках
Інженерам NASA нічим годувати дітей. Коли закінчиться найдовший шатдауна у США
Я нічого не приховую! Трамп про зустрічі з Путіним
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка