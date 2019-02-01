Президент США Дональд Трамп заявив про наміри балотуватися на другий термін.

Трамп спростував чутки про те, що з якихось причин не збирається йти на другий термін. Він підкреслив, що “любить свою роботу”.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

– Це не робота заради грошей. Це одна з найбільших втрат за всі часи. Ви знаєте, на щастя, мені не потрібні гроші, – сказав Трамп.

Президент США заявив, що зазнав серйозних фінансових втрат під час перебування на посаді.

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До речі, демократична партія не виключила можливості того, що президенту США Дональду Трампу оголосять імпічмент.