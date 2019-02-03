У Грузії будуть скасовані випускні іспити в школах для учнів 11 та 12 класів.
Міністерство освіти Грузії вводить нові правила видачі шкільних атестатів.
Тепер щоб отримати атестат про середню загальну освіту, учні повинні мати позитивні оцінки з усіх предметів – п’ять або більше балів за десятибальною шкалою.
Нова система почне працювати вже у 2019 році.
Ті, хто у минулому році не зміг отримати атестат через незадовільний результат іспитів або з інших причин, зможуть його отримати, якщо мають з усіх предметів від п’яти і більше балів.
Таке рішення пов’язане з бажанням посилити роль школи у системі освіти.
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Нагадаємо, що в Україні пробне ЗНО 2019 пройде 16 і 23 березня.
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