Президент США Дональд Трамп витрачає більшу частину свого робочого часу на перегляд телевізора, читання газет і дзвінки своїм помічникам.

Відстеження останніх новин забрало у Трампа 297 годин 15 хвилин за три місяці.

Про це повідомляють шість різних джерел у Білому домі, передає Axios.

При цьому на держслужбу Трамп витратив 502 години 55 хвилин. Крім того, 77 годин і 5 хвилин було відведено на робочі зустрічі, 51 година 15 хвилин – на поїздки, на ланчі у нього пішло 39 годин і ще 38 годин 20 хвилин – на інші заходи.

При цьому робочий день в офісі у нього починається не з 8.00, а з 11.00.

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Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив про наміри балотуватися на другий термін.