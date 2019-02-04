Папа Римський прилетів з першим візитом до ОАЕ, де візьме участь у міжконфесійній конференції та відслужить месу.
В Об’єднані Арабські Емірати Папа Римський Франциск прибув з офіційним візитом на міжнародну конференцію, повідомляє Gulf News.
Літак з понтифіком приземлився в аеропорту Абу-Дабі.
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Папа Римський приїхав на запрошення принца-наступника Абу-Дабі шейха Мохаммеда бен Зайеда аль-Нахьяна.
Також він відслужить месу, яку очікують близько 120 тис. чоловік.
Раніше Факти ICTV писали, що Папа Римський Франциск презентував сайт для молитв і активував на ньому свій профіль.
Фото: Dreamstime.com
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