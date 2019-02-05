PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Кров Децла перевірили на наркотики - результати/

Кров Децла перевірили на наркотики – результати

Децл помер від серцевої патології, а не від наркотиків. Поки попередньо розглядається саме ця версія.

Кров Децла перевірили на наркотики – результати

Причина смерті Децла не пов’язана зі вживанням наркотиків. Такі попередні дані експертиз крові російського репера Кирила Толмацького, який нещодавно пішов із життя.

Про те, що в крові Децла наркотичних речовин не виявлено, повідомило джерело в правоохоронних органах Удмуртії, пише ТАСС.

Відзначається, що точні результати експертиз ще доведеться почекати. Саме вони поставлять крапку на цей рахунок.

Читайте: Децл про шоу-бізнес, цінності і жінок: інтерв’ю репера за тиждень до смерті

Також повідомляється, що тіло Толмацького передали родичам, які повинні були переправити його в Москву.

Нагадаємо, Децл помер в ніч на неділю, 3 лютого. Попередньо встановлено, що причиною смерті Децла стала серцева патологія.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка