Децл помер від серцевої патології, а не від наркотиків. Поки попередньо розглядається саме ця версія.

Причина смерті Децла не пов’язана зі вживанням наркотиків. Такі попередні дані експертиз крові російського репера Кирила Толмацького, який нещодавно пішов із життя.

Про те, що в крові Децла наркотичних речовин не виявлено, повідомило джерело в правоохоронних органах Удмуртії, пише ТАСС.

Відзначається, що точні результати експертиз ще доведеться почекати. Саме вони поставлять крапку на цей рахунок.

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Також повідомляється, що тіло Толмацького передали родичам, які повинні були переправити його в Москву.

Нагадаємо, Децл помер в ніч на неділю, 3 лютого. Попередньо встановлено, що причиною смерті Децла стала серцева патологія.