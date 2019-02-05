На Філіппінах на світ з’явилося незвичайне порося, у якого два рила і три ока.
Порося-мутант народилося у селі Каліан, провінція Султан-Кударат.
Про це пише Daily Mail.
У тварини не тільки два рила і три ока, але і дві голови. Господиня вважає його унікальним і навіть встигла дати йому ім’я Мара Клара. Вона стверджує, що порося здорове і сповнене енергії.
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До речі, у Перу народилося цуценя з двома зрощеними головами. У нього відповідно – чотири ока, два носа і дві пащі.
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