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На Філіппінах народилося порося з двома головами і трьома очима (18+)

На Філіппінах на світ з’явилося незвичайне порося, у якого два рила і три ока.

На Філіппінах народилося порося з двома головами і трьома очима (18+)

Порося-мутант народилося у селі Каліан, провінція Султан-Кударат.

Про це пише Daily Mail.

У тварини не тільки два рила і три ока, але і дві голови. Господиня вважає його унікальним і навіть встигла дати йому ім’я Мара Клара. Вона стверджує, що порося здорове і сповнене енергії.

Читайте: Мутанти чи надлюди? Які експерименти налякали увесь світ

До речі, у Перу народилося цуценя з двома зрощеними головами. У нього відповідно – чотири ока, два носа і дві пащі.

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