PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / У Малайзії затримали росіян, які жонглювали 4-місячною донькою/

У Малайзії затримали росіян, які жонглювали 4-місячною донькою

У Малайзії затримали росіян за трюки з дочкою. Вони це називають динамічною гімнастикою для дітей.

У Малайзії затримали росіян, які жонглювали 4-місячною донькою

У Малайзії затримали російську пару “шоуменів”, які влаштовували вистави на вулиці, цвяхом програми в яких була їхня чотиримісячна дочка.

Людей затримали, коли в мережі з’явилося відео, на якому було знято, як чоловік “жонглює” дитиною на очах у публіки. Поліція розглядає інцидент, як небезпечне поводження з дітьми, повідомляє Російська служба BBC.

Чоловік прокидає дитину у себе між ніг і підкидає вгору. Фото: ZAC.ABDULCHEAH

Чи пред’являть малайзійські правоохоронці росіянам звинувачення в порушенні прав дітей невідомо, але поліція вже заявила, що дитина потрапила до них без травм.

Читайте: Летів до Туреччини: росіянин побив стюардесу і посадив літак

Як пише Коммерсант із посиланням на знайому затриманих, пара з Росії завжди займалася з дочкою так званою динамічною гімнастикою.

Нагадаємо, в Росії вчитель змусив учнів сидіти у протигазах через запізнення.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Москва вкладає мільйони в передвиборчу кампанію України: як зупинити Кремль
$5 млрд за втрачені родовища газу: Україна подала позов до Гааги проти РФ
Росію підловили на брехні зі статистикою про зростання економіки
Віддам наказ! Президент про російських спостерігачів на виборах 2019
Моурінью дотепно гепнувся на льодовій арені в РФ
У Дніпрі 45-річна жінка народила 14-ту дитину
РФ припиняє участь у ДРСМД і починає створення нових ракет
США не відновлять переговори з РФ, поки українські моряки у неволі – Волкер
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка