У Малайзії затримали росіян за трюки з дочкою. Вони це називають динамічною гімнастикою для дітей.

У Малайзії затримали російську пару “шоуменів”, які влаштовували вистави на вулиці, цвяхом програми в яких була їхня чотиримісячна дочка.

Людей затримали, коли в мережі з’явилося відео, на якому було знято, як чоловік “жонглює” дитиною на очах у публіки. Поліція розглядає інцидент, як небезпечне поводження з дітьми, повідомляє Російська служба BBC.

Чоловік прокидає дитину у себе між ніг і підкидає вгору. Фото: ZAC.ABDULCHEAH

Чи пред’являть малайзійські правоохоронці росіянам звинувачення в порушенні прав дітей невідомо, але поліція вже заявила, що дитина потрапила до них без травм.

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Як пише Коммерсант із посиланням на знайому затриманих, пара з Росії завжди займалася з дочкою так званою динамічною гімнастикою.

Нагадаємо, в Росії вчитель змусив учнів сидіти у протигазах через запізнення.