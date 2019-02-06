Президент США Дональд Трамп оголосив про другий саміт з Кім Чен Ином.

Президент США Дональд Трамп і глава Північної Кореї Кім Чен Ин зустрінуться 27-28 лютого у В’єтнамі.

Про це американський лідер заявив під час щорічного звернення до Конгресу США, пише CNN.

– Ми продовжуємо наші історичні зусилля щодо досягнення миру на Корейському півострові. Якби мене не обрали президентом США, думаю, ми б зараз знаходилися у стані великої війни з Північною Кореєю, – сказав Дональд Трамп.

До слова, Дональд Трамп заявив, що вони з главою КНДР Кім Чен Ином “ полюбили один одного” після першої зустрічі, яка пройшла у червні в Сінгапурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США шукали місце для зустрічі Кім Чен Ина і Дональда Трампа.