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Факты / Мир / В Испании суд лишил мужчину опеки над детьми из-за курения/

В Іспанії суд позбавив чоловіка опіки над дітьми через куріння

В Іспанії суд позбавив чоловіка опіки над дітьми через те, що він багато курить.

В Іспанії суд позбавив чоловіка опіки над дітьми через куріння

Рішення про позбавлення опіки було винесено після розгляду скарги, що дітям постійно доводиться дихати димом сигарет.

Про це повідомляє Euronews.

– У цій ситуації абсолютно очевидно, що безвідповідальний спосіб життя батька загрожує здоров’ю дітей. Він ігнорує все, крім своєї залежності, – йдеться у тексті вироку суду.

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Нагадаємо, що у 2011 році в Іспанії був прийнятий закон, який забороняє куріння у закритих громадських місцях, а також поруч зі школами, лікарнями та дитячими ігровими майданчиками. Але у законі не прописано, що курити не дозволяється у присутності неповнолітніх на території приватної власності.

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