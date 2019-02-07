В Іспанії суд позбавив чоловіка опіки над дітьми через те, що він багато курить.

Рішення про позбавлення опіки було винесено після розгляду скарги, що дітям постійно доводиться дихати димом сигарет.

Про це повідомляє Euronews.

– У цій ситуації абсолютно очевидно, що безвідповідальний спосіб життя батька загрожує здоров’ю дітей. Він ігнорує все, крім своєї залежності, – йдеться у тексті вироку суду.

Читайте: На Гаваях заборонять продаж сигарет особам молодше 100 років

Нагадаємо, що у 2011 році в Іспанії був прийнятий закон, який забороняє куріння у закритих громадських місцях, а також поруч зі школами, лікарнями та дитячими ігровими майданчиками. Але у законі не прописано, що курити не дозволяється у присутності неповнолітніх на території приватної власності.