Сьогодні у центрі Мадрида (Іспанія) тисячі людей вийшли на акцію протесту проти влади.
Мітинги у столиці Іспанії виникли через політику уряду прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса щодо Каталонії.
Про це повідомляє The New York Times.
Опозиція закликала до дострокових виборів. Причина – рішення Мадрида включити “доповідача” у процес діалогу між політичними силами з парламентським представництвом у Каталонії.
Тисячі людей з прапорами Іспанії вийшли на вулиці. Їх гасло – “За єдину Іспанію – вибори зараз!”
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До речі, у Парижі відбулися сутички між французькими правоохоронними органами та мітингувальниками, у результаті яких громадянин втратив руку.
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