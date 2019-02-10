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За єдину Іспанію! У Мадриді протестують тисячі людей

Сьогодні у центрі Мадрида (Іспанія) тисячі людей вийшли на акцію протесту проти влади.

За єдину Іспанію! У Мадриді протестують тисячі людей

Мітинги у столиці Іспанії виникли через політику уряду прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса щодо Каталонії.

Про це повідомляє The New York Times.

Опозиція закликала до дострокових виборів. Причина – рішення Мадрида включити “доповідача” у процес діалогу між політичними силами з парламентським представництвом у Каталонії.

Тисячі людей з прапорами Іспанії вийшли на вулиці. Їх гасло – “За єдину Іспанію – вибори зараз!”

Читайте: У Франції в булочній прогримів вибух – серед загиблих дитина

До речі, у Парижі відбулися сутички між французькими правоохоронними органами та мітингувальниками, у результаті яких громадянин втратив руку.

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