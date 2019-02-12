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Працює як годинник! Путін хизується бойовим ракетоносцем

Президент Росії Володимир Путін розповів про реалізації проекту з доопрацювання надзвукового ракетоносця Ту-160 для Міноборони РФ.

Путин

У Росії створили надзвуковий ракетоносець Ту-160 і Володимир Путін вважає, що треба ще створити громадянський надзвуковий літак, повідомляє російський Інтерфакс.

– Ми зараз в Казані реалізували блискучий проект: фактично створили нову машину Ту-160 для збройних сил – надзвуковий бойової ракетоносець, – заявив Путін.

Крім того, він відзначив, що, окрім носія, доопрацювали і зброю. За його словами, працює як годинник.

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Нагадаємо, аналіз військових навчань російської армії за останні 10 років показав, що Путін готується до масштабних конфліктів.

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