Президент Росії Володимир Путін розповів про реалізації проекту з доопрацювання надзвукового ракетоносця Ту-160 для Міноборони РФ.
У Росії створили надзвуковий ракетоносець Ту-160 і Володимир Путін вважає, що треба ще створити громадянський надзвуковий літак, повідомляє російський Інтерфакс.
– Ми зараз в Казані реалізували блискучий проект: фактично створили нову машину Ту-160 для збройних сил – надзвуковий бойової ракетоносець, – заявив Путін.
Крім того, він відзначив, що, окрім носія, доопрацювали і зброю. За його словами, працює як годинник.
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Нагадаємо, аналіз військових навчань російської армії за останні 10 років показав, що Путін готується до масштабних конфліктів.
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