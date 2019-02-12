Агентство військової розвідки США опублікувало доповідь, в якій Росію підозрюють у розробці супутників з бойовим призначенням.

Агентство військової розвідки США опублікувало доповідь щодо найбільших загроз для безпеки у космосі, серед яких створення Росією супутників з бойовим призначенням.

Наразі найбільшими загрозами для Америки є Китай і Росія, проте у доповіді серед країн з потенційними ризиками також виділяють Іран та Північну Корею.

Нові супутники РФ можуть проводити діагностику космічних апаратів, а також усувати певні несправності.

– Однак ця ж сама технологія може бути використана для наближення до супутників іноземних держав і проведення атак, – йдеться у доповіді.

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Нова доповідь військової розвідки була заснована в основному на відкритих джерелах інформації.

До слова, директор Нацрозвідки США Ден Коутс вважає, що Росія спробує вдатися до кібератак для того, аби дестабілізувати ситуацію під час виборів в Україні.