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Філіппіни можуть зникнути з карти світу

Президент Філіппін Родріго Дутерте запропонував перейменувати країну на Республіку Махарліка.

Філіппіни можуть зникнути з карти світу

Перейменування Філіппін, на думку Родріго Дутерте, має перервати будь-який зв’язок з колоніальним минулим країни.

Про це повідомляє Yahoo.

– Назву нашої країни вигадав Магеллан, подорож якого оплатив іспанський король Філіп. Тому дурень і назвав її Філіппінами. Але коли-небудь ми це виправимо, – заявив президент Філіппін.

Він вважає, що країна повинна мати назву Республіка Махарліка. Цю назву запропонував ще у минулому столітті колишній президент країни Фердинанд Маркос. Цим слово філіппінський диктатор позначав традиційну культуру своєї батьківщини.

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До речі, наприкінці січня 2019 року у церкві на Філіппінах сталася низка потужних вибухів, у результаті яких загинуло і постраждало багато людей.

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