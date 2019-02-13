Кисельовськ і Прокоп’євськ Кемеровської області (Росія) засипало чорним снігом.
Місцеві жителі зазначають, що подібне явище відбувається через роботу нової Центральної збагачувальної фабрики Краснокаменська, пише Росбалт.
Незважаючи на протести екологів та активістів, власники підприємства ігнорують екологічні заходи.
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На опублікованих у мережі фото і відео видно, що сніг вкрив вугільно-чорний наліт.
У Росії випав чорний сніг / 3 фотографии
До речі, Факти ICTV дізнались, що з екологічним станом Криму та Донбасу та чи загрожує Україні екологічна небезпека.
Фото: vkemerovo, kiselevsk42, sivtimes.
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