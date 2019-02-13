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У Росії випав чорний сніг

Кисельовськ і Прокоп’євськ Кемеровської області (Росія) засипало чорним снігом.

У Росії випав чорний сніг

Місцеві жителі зазначають, що подібне явище відбувається через роботу нової Центральної збагачувальної фабрики Краснокаменська, пише Росбалт.

Незважаючи на протести екологів та активістів, власники підприємства ігнорують екологічні заходи.

Читайте: Мертві тварини та рак у місцевих: у Криму назріває екологічна катастрофа

На опублікованих у мережі фото і відео видно, що сніг вкрив вугільно-чорний наліт.

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У Росії випав чорний сніг / 3 фотографии

До речі, Факти ICTV дізнались, що з екологічним станом Криму та Донбасу та чи загрожує Україні екологічна небезпека.

Фото: vkemerovokiselevsk42, sivtimes.

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