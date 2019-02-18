Військові посилюють патрулювання та встановлюють колючий дріт. Це кордон з Мексикою. Пентагон додатково відправив майже 4 тис. солдатів, які мають не допустити проникнення нелегалів.

Угода щодо завершення шатдауну передбачає, що будівництво продовжиться, але це буде не стіна з Мексикою, а прикордонні бар’єри і на це виділять 1 млрд і 300 млн доларів. Це набагато менше ніж просить Трамп.

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В кінці тижня американський президент все ж таки підписав невигідну для себе угоду, але разом з тим оголосив у США надзвичайний стан.

Під час надзвичайного стану президент може взяти з бюджету необхідну суму в обхід Конгресу. Трамп сказав, на стіну буде витрачати гроші Пентагону.

Справжньою сенсацією стала новина про те, що ФБР проводить стосовно Трампа ще одне розслідування.

Розслідування спецпрокурора Мюллера вже на фінішній прямі. На капітолійських пагорбах чекають відповіді на ключове питання – який був зв’язок у Трампа та його команди з Москвою і яким чином – це вплинуло на результати виборів.

Тим часом група американських сенаторів внесла законопроект з пакетом нових санкцій проти Росії. Це реакція США на конфлікт у Чорному морі, коли росіяни захопили три українських судна та взяли у полон 24-х моряків.

А сам Трамп на міжнародній арені схоже для себе окреслив зовсім інші пріоритети. Він готується до нової зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив бюджет, яким на будівництво стіни на кордоні з Мексикою виділяється $1,37 млрд.