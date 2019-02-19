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Помер Уоллес Брокер – автор терміна глобальне потепління

У Нью-Йорку на 88 році життя помер відомий геолог і кліматолог Уоллес Брокер. Це він у 1975 році вигадав термін глобальне потепління.

Уоллес Брокер

Уоллес Брокер помер в одній із клінік у понеділок, 18 лютого, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, в останні кілька місяців вчений хворів.

Брокер народився 29 листопада 1931 року в Чикаго. Закінчив Колумбійський університет, потім викладав там на кафедрі геології і навколишнього середовища.

Він написав понад 500 статей і 14 книг.

Його вважають популяризатором терміна глобальне потепління. Він використав його у своїй статті в 1975 році. Щоправда, пізніше сам же Брокер його критикував.

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До слова, Факти ICTV писали, як вплине зміна клімату на Україні і що чекає Землю.

ФотоРremiosfronterasdelconocimiento.es

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