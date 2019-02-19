Про дива, які творить Святий Валентин, в Самборі на Львівщині знають всі. Місцевий храм, де знаходяться мощі святого, ніколи порожнім не буває.

За легендою, Святий Валентин – це реальна людина. Жив у другому столітті. І запам’ятався, перш за все, тим, що таємно вінчав закоханих, за це римський імператор Клавдій другий, який був язичником, його обезглавив саме 14 лютого 269 року.

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Саркофаг із мощами Святого Валентина виносять із церкви і обходять майже весь Терні – аби кожен зміг побачити диво.

До церкви у Самборі мощі привезли з Ватикану у 1759 році.

Кілька років тому до церкви запросили фахівця із замків, аби відкрив саркофаг, щоб навести лад усередині, але механізм не піддався.

Але виявляється у світі мощі Святого Валентина є не тільки в Італії та Україні, а ще й в Ірландії. До храму кармелітів в Дубліні також приходять за коханням та зціленням душі.

Більшість з них, як запевняють монахи – виконуються, а пари, які обмінюються обручками у храмі майже ніколи не розлучаються.

Сліди Святого Валентина, виявляється, можна знайти не тільки в Україні, Ірландії та Італії. От у 2002 році в Чехії під час реставрації фортеці в історичному районі Вишеград випадково знайшли скриню із останками – на яких чорним по білому було написано лопатка Святого Валентина. Тепер і Прага стала містом закоханих. Реліквію виставили на показ туристам, а день Святого Валентина оголосили національним святом.

В українському ж місті закоханих – Самборі, ще немає тисяч туристів та паломників. Але скористатися нагодою – попросити для себе диво та щастя тут може кожен.

До слова, що таке любов. Топ запитів у Google до Дня святого Валентина.