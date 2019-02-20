PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / Путін наказав Росії готуватися до відключення інтернету/

Путін наказав Росії готуватися до відключення інтернету

Володимир Путін запропонував переводити рунет на незалежні сегменти мережі.

Путін наказав Росії готуватися до відключення інтернету

Президент РФ Володимир Путін вважає теоретично можливою ситуацію, коли Росію відключать від світового інтернету.

За словами російського лідера, такий крок зашкодить самому Заходу, так як відключення РФ від павутини завдасть іноземним партнерам економічного і політичного збитку, пише Lenta.

При цьому Путін заявив про необхідність переводити рунет на незалежні сегменти мережі.

Читайте: Україна є головною метою Путіна – Кваснєвський

Нагадаємо, 13 квітня минулого року суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду та постановив заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

Фото: uraldaily

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна є головною метою Путіна – Кваснєвський
Українці та росіяни приречені на дружбу. Гордон зробив заяву у Дудя
Росія намагається повернути Україну в зону свого впливу – СБУ
Вихід США з угоди із РФ про РСМД вигідний Україні – Пайфер
Макрон і Путін по телефону обговорили Україну
Лукашенко помирився з Путіним і дав пораду білорусам і росіянам
В ЄС погодили санкції щодо причетних до агресії в Азовському морі – журналіст
РФ почала активізацію агентів перед виборами в Україні – Турчинов
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка