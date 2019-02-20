PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Створення космічних сил США: Трамп підписав директиву/

Створення космічних сил США: Трамп підписав директиву

Президент США Дональд Трамп підписав директиву, в якій йдеться про створення американських Космічних сил.

Дональд трамп

Директива про створення Космічних сил США була підписана американським президентом Дональдом Трампом, повідомляється на сайті Білого дому.

Рішення про створення Космічних сил США було прийнято в зв’язку з тим, що потенційні противники активно розвивають космічні можливості і способи протидії загрозам.

Нові війська будуть частиною ВПС США, проте в майбутньому повинні розвинутися у повністю самостійну структуру, ставши так званою шостою рукою оборони.

Читайте: Надзвичайний стан в США: з Трампом судяться 16 штатів

До завдань Космічних сил входитиме організація, навчання та озброєння військових підрозділів, які підтримують нацбезпеку у космосі.

До слова, бойовий корабель Tulsa класу Independence став частиною військово-морських сил США.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вихід США з угоди із РФ про РСМД вигідний Україні – Пайфер
Надзвичайний стан у США: з Трампом судяться 16 штатів
Криваве вбивство у США: в будинку знайшли тіла жінки і трьох дітей
США і ЄС готують нові антиросійські санкції – Чалий
Чому Трамп оголосив надзвичайний стан і чи працював він на Кремль
Стрілянина у Новому Орлеані: п’ятеро поранених і розтрощене поліцейське авто
У США чоловіка засудили за зґвалтування коня
Введення надзвичайного стану в США: Конгрес перевірить законність рішення
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка