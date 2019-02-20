Президент США Дональд Трамп підписав директиву, в якій йдеться про створення американських Космічних сил.

Директива про створення Космічних сил США була підписана американським президентом Дональдом Трампом, повідомляється на сайті Білого дому.

Рішення про створення Космічних сил США було прийнято в зв’язку з тим, що потенційні противники активно розвивають космічні можливості і способи протидії загрозам.

Нові війська будуть частиною ВПС США, проте в майбутньому повинні розвинутися у повністю самостійну структуру, ставши так званою шостою рукою оборони.

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До завдань Космічних сил входитиме організація, навчання та озброєння військових підрозділів, які підтримують нацбезпеку у космосі.

До слова, бойовий корабель Tulsa класу Independence став частиною військово-морських сил США.