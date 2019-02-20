20 лютого Велика Британія збирається розповісти про нові пропозиції щодо Brexit.

20 лютого Велика Британія збирається представити нові пропозиції щодо Brexit, які були розроблені генпрокурором Англії і Уельсу Джеффрі Коксом, повідомляє Sky News.

Міністр з питань Brexit Стівен Барклі вважає, що нова угода повинна вивести парламент Великої Британії з глухого кута і продовжити процес виходу країни з ЄС.

За його словами, в парламенті вже відхилили пропозицію заступника міністра у справах регіонів і місцевого самоврядування Кіта Малтхауса, в якому продовжувався перехідний період після Brexit до 2021 року.

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Крім того, минулого тижня в парламенті Великої Британії відмовилися переносити дати по Brexit.

До слова, в Євросоюзі заявили, що не збираються повертатися до обговорення угоди щодо Brexit.