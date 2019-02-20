У Венесуелі прийняли рішення привести армію у повну бойову готовність.

Армію Венесуели привели у повну бойову готовність у зв’язку із запланованими поставками гуманітарної допомоги з США, повідомляє Deutsche Welle.

У зв’язку з цим рішенням також були перекриті кордони з автономними островами Аруба, Бонейра і Кюрасао.

За словами міністра оборони Венесуели Володимира Падріні, який залишається вірним Ніколасу Мадуро, армія мобілізована для захисту територіальної цілісності країни.

Сам Мадуро не має бажання пропускати гуманітарну допомогу з США оскільки вважає, що вона слугує прикриттям для вторгнення американських військових.

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До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська можуть відправити до Венесуели.