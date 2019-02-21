Здавалося би, сільськогосподарські комуни мали лишитись у минулому. Але, приміром, в Ізраїлі вони успішно існують донині і називаються Кібуци.

Ми вирішили з’ясувати чи живі ідеї марксизму-ленінізму у 2019-му і чому радянські колгоспи розвалились, а ізраїльські процвітають.

Люди не тримають в руках свою зарплату, адже роботодавець одразу відправляє її на рахунок Кібуцу, який забирає приблизно 60% на податки, а 40 віддає на руки.

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Сьогодні у Кібуцах важко зустріти євреїв не на керуючих посадах.

Тайці ж, більшість працівників сільського господарства Ізраїлю. У Кібуці вони отримують по 2 тис. доларів на місяць, безкоштовне житло та мішок рису на рік.

Нині в Ізраїлі майже 300 Кібуців – автономних містечок з власною інфраструктурою, господарством та системою освіти.

Молоде покоління не хоче пов’язувати життя з Кібуцом. Вони вважають такий устрій застарілим і вважають, що ця система поступово зникне.

Унікальне соціальне явище Кібуц на плаву вже більше століття. Мешканці кажуть – секрет у громаді, яка завжди була згуртованою та не боялась змін заради збереження своїх господарств. І у державі, яка не заважала.

До слова, не платять за лікування, за ліки віддають 15%: медицина в Ізраїлі.