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Літак з пасажирами перевищив швидкість звуку під час перельоту до Лондона

Літак Boeing 787-9 під час польоту зміг перевищити швидкість звуку.

Літак

Літак Boeing 787-9 компанії Virgin Atlantic, що здійснював переліт з Лос-Анджелеса (США) в Лондон (Велика Британія) перевищив швидкість звуку завдяки вітру, повідомляє Popular Mechanics.

Потрапивши в струминну течію на висоті 11 км літак зміг розвинути швидкість у 1285 км/год, що перевищує швидкість звуку на даній висоті (1062 км/год).

Зазвичай літаки на такій висоті рухаються зі швидкістю близько 902 км/год.

Завдяки такій великій швидкості лайнер прибув в аеропорт на 48 хвилин раніше.

Читайте: Український завод ремонтуватиме літаки Boeing

До слова, пасажирському літаку Boeing-777-300 довелося здійснити екстрену посадку через нещільно закриті двері.

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