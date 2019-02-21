Літак Boeing 787-9 під час польоту зміг перевищити швидкість звуку.
Літак Boeing 787-9 компанії Virgin Atlantic, що здійснював переліт з Лос-Анджелеса (США) в Лондон (Велика Британія) перевищив швидкість звуку завдяки вітру, повідомляє Popular Mechanics.
Потрапивши в струминну течію на висоті 11 км літак зміг розвинути швидкість у 1285 км/год, що перевищує швидкість звуку на даній висоті (1062 км/год).
Зазвичай літаки на такій висоті рухаються зі швидкістю близько 902 км/год.
Завдяки такій великій швидкості лайнер прибув в аеропорт на 48 хвилин раніше.
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До слова, пасажирському літаку Boeing-777-300 довелося здійснити екстрену посадку через нещільно закриті двері.
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