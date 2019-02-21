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РФ випробувала методи втручання в американські вибори на Україні – розвідник

Росія використала для втручання у президентські вибори у США 2016 року методи, які перед цим випробувала на Україні.

США Росія

Таку думку висловив директор національної розвідки США у 2010-2017 роках, генерал Джеймс Клеппер у коментарі Укрінформу.

– Україна була, якщо можна так висловитися, лабораторією. Путін використовував Україну, у тому числі, з метою перевірити ефективність різних типів своєї зброї у цій війні, – вважає американський генерал.

За його словами, йдеться передусім про напади на електромережі, соцмережі та пропаганду.

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Клеппер наголосив, що Кремль має довгу історію втручання у вибори – з 1960-х років.

– Але ніколи їхнє втручання не було настільки агресивним, широкомасштабним, багатовимірним…А майстерність у цих питаннях вони здобули саме внаслідок втручання в інших країнах, особливо у Європі, в Україні, – зауважив розвідник.

Нагадаємо, 12 вересня 2018 року Трамп підписав указ, який дозволяє ввести санкції проти іноземних громадян або компаній, які втручаються в американські вибори.

Фото: Dreamstime

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