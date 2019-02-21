У єгипетському храмі бога потойбічного світу Осіріса є те, що зводить з розуму не одне покоління єгиптологів. Як пояснити малюнки сучасних технологічних об’єктів на стінах храму, що будувався за тисячу років до нашої ери?

Військові експерти говорять, що на загадкових малюнках є не просто літаки і гелікоптери, а ще й певні їх моделі. Наприклад – американський гвинтокрил АН-64 Апач.

Читайте: Люди в масках, низька видимість: Єгипет накрила піщана буря

Але у стародавньому храмі є й інші речі з нашого сучасного життя. Наприклад, лампочка, хоча електрики тоді, звичайно, не було. Ще одна загадка, на яку звернули увагу допитливі туристи – це сліди сучасної будівельної техніки на стародавньому камінні.

Ще одна загадка – техніка зображення обличь на монументах. Кришталеві лінзи, які досконало повторюють роговицю ока та ідеально пропорційні відполіровані деталі. Є і малюнок, в якому впізнають схему літієво-іонної батарейки.

Влада Єгипту не всюди і не всіх пускає для досліджень і лише після дозволу служби безпеки країни. Чи їм є що приховувати?

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як розкрили таємницю єгипетських пірамід.