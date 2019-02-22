22 лютого Google присвятив Doodle австралійському тележурналіста Стіву Ірвіну.

Стів Ірвін – австралійський журналіст і натураліст, який загинув у 2006 році. Сьогодні, 22 лютого, йому б виповнилося 57 років і на честь цього Google присвятив Doodle.

Майбутній тележурналіст народився у 1962 році в передмісті Мельбурна (Австралія). Його батьки були натуралістами, а виріс він на фермі, де розводили рептилій. Ірвін з дитинства допомагав батькам доглядати за рептиліями, зокрема за крокодилами.

Будучи дорослим він почав вести передачу Мисливець за крокодилами, в якій пропагував гуманне поводження з крокодилами.

Документальна програма розповідала про дослідження безстрашного Стіва Ірвіна. Передача підкорила не тільки австралійських глядачів, а й стала легендарною програмою на каналі Discovery.

Смерть Стіва Ірвіна

Тележурналіст загинув 4 вересня 2006 року під чергових зйомок документальної передачі біля Великого Бар’єрного рифа.

Стів помер від удару в груди ската-хвостокола, який потрапив прямо в серце.

Цікаво, що укус ската не є смертельним, проте потрапляння в серце зіграло свою роль. До цього був відомий лише один смертельний випадок після зустрічі зі скатом.

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