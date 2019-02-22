Журналістам вдалося відстежити біографію третього підозрюваного в отруєнні Сергія й Юлії Скрипаль – Сергія Федотова.

Фото і біографічні дані про Сергія Федотова опублікували видання The Insider і дослідницька група Bellingcat.

Індефікація третього підозрюваного забрала більше часу, бо у журналістів не було фото. У випадку з Русланом Бошировим і Олександром Петровим фотографії підозрюваних опублікувала британська влада.

Про існування третього підозрюваного стало відомо після розслідування Фонтанки.

Журналістам вдалося добути списки пасажирів рейсів, що вилітають в Лондон 2 березня 2018 року. Згідно з ними Федотов прилетів у столицю Британії за кілька годин до Петрова і Боширова.

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Крім того, номер паспорта Сергія В’ячеславовича Федотова відрізнявся всього 2 цифрами від номерів паспортів Петрова і Боширова.

Незважаючи на друкарську помилку, журналістам вдалося знайти адресу прописки Сергія В’ячеславовича з датою народження 17 вересня 1973 року. У московському гуртожитку військової академії Міноборони з тією ж датою народження був прописаний Денис В’ячеславович Сергєєв.

Дослідники з’ясували, що Сергєєв в 1999 році служив в 108-му гвардійському парашутно-десантному полку і брав участь в спецопераціях в Дагестані. 13 серпня 1999 року він отримав поранення в бою за висоту Осляче вухо. За це він отримав державну нагороду.

Також журналісти знайшли кадри з Сергєєвим у фільмі про бій за висоту Осляче Вухо.

Експертиза, проведена Центром візуальних обчислень Бредфордського університету, підтвердила, що коефіцієнт збігу між фото з закордонного паспорта і кадру з фільму – 78%, при необхідних 70%.

До слова, в ЄС узгодили санкції, які планують ввести проти підозрюваних у справі щодо отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.

Фото: Getty Images.