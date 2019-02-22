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США залишить в Сирії миротворчу групу

Після виведення військових США з Сирії в країні ненадовго залишиться американська миротворча група.

Військові США

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що після виведення американських військ з Сирії в країні залишиться близько 200 військових США, передає ABC.

За її словами, ця невелика миротворча група перебуватиме в Сирії деякий час.

Таке рішення було прийнято після телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, під час якої вони погодилися продовжити координацію створення безпечної зони у Сирії.

Таким чином США намагаються захистити світ в країні.

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До слова, в Сирії захопили місто Багуз, яке вважається останнім анклавом ІДІЛ в східній частині країни.

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