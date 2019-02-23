Кім Чен Ин їде на зустріч з Дональдом Трампом. Дорога у нього займе кілька днів – чому, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Лідер КНДР Кім Чен Ин сьогодні вирушив до В’єтнаму на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Їхатиме він майже три дні на броньованому поїзді через весь Китай, повідомляє The Guardian.
Однак, поки що офіційні деталі поїздки Кім Чен Ина поки не розголошуються.
Читайте:
Кім Чен Ин, економіка і армія: що Трамп сказав Конгресу
Північнокорейському лідеру доведеться подолати на поїзді більше 4,5 тисячі кілометрів.
До слова, саміт Кім Чен Ина і Дональда Трампа призначений на 27-28 лютого.
Фото: Pyeongyang Press Corps/Pool/Getty Images
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+