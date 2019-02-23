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Чому Кім Чен Ин добиратиметься на зустріч з Трампом кілька днів

Кім Чен Ин їде на зустріч з Дональдом Трампом. Дорога у нього займе кілька днів – чому, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ким Чен Ын

Лідер КНДР Кім Чен Ин сьогодні вирушив до В’єтнаму на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Їхатиме він майже три дні на броньованому поїзді через весь Китай, повідомляє The Guardian.

Однак, поки що офіційні деталі поїздки Кім Чен Ина поки не розголошуються.

Читайте: Кім Чен Ин, економіка і армія: що Трамп сказав Конгресу

Північнокорейському лідеру доведеться подолати на поїзді більше 4,5 тисячі кілометрів.

До слова, саміт Кім Чен Ина і Дональда Трампа призначений на 27-28 лютого.

ФотоPyeongyang Press Corps/Pool/Getty Images

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