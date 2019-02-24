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Мадуро оголосив про розрив дипвідносин з Колумбією

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що країна розриває дипломатичні відносини з Колумбією.

Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що всі дипломатичні відносини з Колумбією будуть розірвані, повідомляє CNN.

Тепер у дипломатів Венесуели є 24 години на те, щоб покинути Колумбію.

Така заява Мадуро пов’язана з тим, що в Колумбії знаходиться центр з прийому гуманітарної допомоги для Венесуели.

Президент Венесуели неодноразово заявляв, що не бажає приймати гуманітарну допомогу в країні.

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До слова, через поставки гуманітарної допомоги армію Венесуели привели в повну боєготовність.

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