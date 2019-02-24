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Швеція викликала посла РФ через “серйозний” інцидент у небі

Літак РФ пролетів у 20 метрах від шведського літака.

Швеція викликала посла РФ через “серйозний” інцидент у небі

Російського посла в Швеції викликали в міністерство закордонних справ для пояснень прольоту російського винищувача Су-27 в 20 метрах від шведського літака на минулому тижні.

Посол РФ зустрінеться з головою департаменту щодо європейської політики безпеки в понеділок, повідомляє The Local.

У МЗС Швеції назвали цей інцидент серйозним. За словами представника прес-служби МЗС Швеції Діани Кудхайб, російський літак діяв “неналежним і непрофесійним чином, ставлячи під загрозу безпеку польотів”.

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Літак РФ здійснив небезпечне зближення, коли шведський літак знаходився на місії спостереження над Балтійським морем.

Нагадаємо, у травні минулого року в Сирії розбився винищувач РФ. Тоді загинуло двоє пілотів.

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