Кримінальну справу Слідчого комітету Росії проти лідера проєвропейської партії ДПМ Володимира Плахотнюка назвали втручанням у вибори Молдови.

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду заявив, що Росія намагається втрутитися у вибори країни за допомогою кримінальної справи проти лідера проєвропейської партії ДПМ Володимира Плахотнюка, передає NewsMaker.

Він додав, що це не перша спроба Росії по втручанню у вибори Молдови.

Канду сказав, що РФ намагалася втрутитися у вибори за допомогою звільнення молдавських льотчиків з Афганістану, міграційної амністії та тимчасового скасування ембарго.

Сьогодні на виборах в країні повинні обрати членів парламенту, а також висловитися на референдумі щодо зниження кількості депутатів.

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До слова, в німецьких ЗМІ висловили думку про те, що Росія спробує вплинути на вибори в Європарламент.