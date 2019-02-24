Кримінальну справу Слідчого комітету Росії проти лідера проєвропейської партії ДПМ Володимира Плахотнюка назвали втручанням у вибори Молдови.
Спікер парламенту Молдови Андріан Канду заявив, що Росія намагається втрутитися у вибори країни за допомогою кримінальної справи проти лідера проєвропейської партії ДПМ Володимира Плахотнюка, передає NewsMaker.
Він додав, що це не перша спроба Росії по втручанню у вибори Молдови.
Канду сказав, що РФ намагалася втрутитися у вибори за допомогою звільнення молдавських льотчиків з Афганістану, міграційної амністії та тимчасового скасування ембарго.
Сьогодні на виборах в країні повинні обрати членів парламенту, а також висловитися на референдумі щодо зниження кількості депутатів.
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До слова, в німецьких ЗМІ висловили думку про те, що Росія спробує вплинути на вибори в Європарламент.