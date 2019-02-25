21-річна Єлизавета Пєскова офіційно працює стажистом євродепутата, який підтримує анексію Криму.

21-річна Єлизавета Пєскова числиться стажистом євродепутата від Франції Емеріка Шопрада, який підтримує анексію Криму Росією і приїжджав у березні 2014 на півострів в якості спостерігача під час “референдуму”.

Як ідеться в розслідуванні журналістів Радіо Свобода, Шопрад підтвердив стажування Пєскової, уточнивши, що дочка спікера президента РФ вже вдруге отримує таку роботу в Європарламенті.

Відзначається, що Пєсковій, як стажисту, відкриті двері будівель ЄП в Брюсселі і Страсбурзі. Дочка Дмитра Пєскова також може безперешкодно бути спостерігачем на засіданнях усіх комітетів та інших зустрічах.

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Помічниця Єлизавети Пєскової не підтвердила, чи дійсно дівчина працює в Європарламенті.

Нагадаємо, у мережі виник скандал через заяву Єлизавети Пєскової про те, що її батько “головний мільярдер і злодій Росії.

Фото: Єлизавета Пєскова