З якими загрозами в економічній сфері може зіткнутися світ у 2019 році.

Журнал The Economist представив рейтинг найбільших загроз світовій економіці у 2019 році.

Так, на перше місце поставили повномасштабну торговельну війну США і Китаю.

Її ймовірність буде помірною, але наслідки будуть дуже важкими.

Також аналітики віднесли до ризиків рецесію у США через високоризиковані борги американських компаній.

Рецесія – це спад виробництва або уповільнення темпів економічного зростання.

До того ж, експерти The Economist вважають, що у 2019 році темпи зростання економіки сповільняться до 2,8%, а у 2020 році – до 2,6%.

Рейтинг The Economist

Торгові війни

Рецесія в США

Широкомасштабна криза на ринках, що розвиваються

Початок затяжної кризи в Китаї

Різкий стрибок цін на нафту через дефіцит поставок

Початок військових дій через суперечки про приналежність островів у Південно-Китайському морі – архіпелаг Спратлі (на нього претендують Китай, В’єтнам, Тайвань, Малайзія, Філіппіни і Бруней), Парасельські острова (претендують КНР, Тайвань і В’єтнам) і рифи Скарборо (претендують КНР, Тайвань і Філіппіни)

Нанесення серйозної шкоди великим сегментам інтернету в результаті кібератак

Початок військових дій на Корейському півострові

Вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу без угоди (no-deal Brexit)

Початок банківської кризи в Італії через політичну та фінансову нестабільність у країні

До слова, Всесвітній економічний форум і Bloomberg також вказали у своїх рейтингах, що найбільш глобальною загрозою будуть торгові війни.

Нагадаємо, Христя Фріланд заявила, що світова економічна криза неминуча.

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