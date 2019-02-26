З якими загрозами в економічній сфері може зіткнутися світ у 2019 році.
Журнал The Economist представив рейтинг найбільших загроз світовій економіці у 2019 році.
Так, на перше місце поставили повномасштабну торговельну війну США і Китаю.Читайте: Падіння росту китайської економіки: вплив на Україну
Її ймовірність буде помірною, але наслідки будуть дуже важкими.
Також аналітики віднесли до ризиків рецесію у США через високоризиковані борги американських компаній.
Рецесія – це спад виробництва або уповільнення темпів економічного зростання.
До того ж, експерти The Economist вважають, що у 2019 році темпи зростання економіки сповільняться до 2,8%, а у 2020 році – до 2,6%.
Рейтинг The Economist
- Торгові війни
- Рецесія в США
- Широкомасштабна криза на ринках, що розвиваються
- Початок затяжної кризи в Китаї
- Різкий стрибок цін на нафту через дефіцит поставок
- Початок військових дій через суперечки про приналежність островів у Південно-Китайському морі – архіпелаг Спратлі (на нього претендують Китай, В’єтнам, Тайвань, Малайзія, Філіппіни і Бруней), Парасельські острова (претендують КНР, Тайвань і В’єтнам) і рифи Скарборо (претендують КНР, Тайвань і Філіппіни)
- Нанесення серйозної шкоди великим сегментам інтернету в результаті кібератак
- Початок військових дій на Корейському півострові
- Вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу без угоди (no-deal Brexit)
- Початок банківської кризи в Італії через політичну та фінансову нестабільність у країні
До слова, Всесвітній економічний форум і Bloomberg також вказали у своїх рейтингах, що найбільш глобальною загрозою будуть торгові війни.
Нагадаємо, Христя Фріланд заявила, що світова економічна криза неминуча.
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