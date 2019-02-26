Концертний хор Санкт-Петербурга виконав пісню про бомбардування США під час святкування російського свята Дня захисника Вітчизни у Ісаакієвському соборі.
Концертний хор Санкт-Петербурга виконав пісню про бомбардування США під час святкування російського свята Дня захисника Вітчизни у Ісаакієвському соборі, відео опублікував користувач Facebook.
– На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
Наводи, — говорю, — Петров, на город Вашингтон!
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля
Неприятеля!
Пісня На подводной лодочке, або Про зарплату військовослужбовців була написана у 1980 році Андрієм Козловським. Вона була створена як сатира на пропаганду в СРСР.
У пісні зазначається, що радянські солдати готові знищити іншу країну і зробити все “за три рублі”.
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У соцмережах розкритикували виступ хору і відзначили недоречність пісні.
У прес-службі собору заявили, що хор не погодив пісню з дирекцією собору і вона не входила в програму 23 лютого. Її виконали на біс за рішенням художнього керівника хору.
У Волинській області заборонили російські пісні і фільми.