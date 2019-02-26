Під час виборів до Конгресу США у листопаді 2018 року американські спецслужби провели успішну кібероперацію з блокування Агентства інтернет-досліджень у Петербурзі, відомого як фабрика тролів.

Про це пише The Washington Post з посиланням американських посадовців.

Пентагон здійснив кібератаку проти російського агентства, заблокувавши йому доступ до інтернету.

Операція американських військових була спрямована проти спроб Росії втрутитися у вибори в США.

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До слова, у Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що не виявили доказів хакерських атак на виборчі системи під час проміжних виборів до Конгресу.

Нагадаємо, 12 вересня 2018 року Трамп підписав указ, який дозволяє ввести санкції проти іноземних громадян або компаній, які втручаються в американські вибори.

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