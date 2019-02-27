Леонардо Ді Капріо виступив на захисті косаток, які захвачені в Росії.

Посол миру ООН з питань клімату Леонардо Ді Капріо назвав “нелюдським захопленням” утримання косаток і білух у “китовій в’язниці” у Приморському краї і закликав звільнити їх.

Ді Капріо поділився закликом у Facebook та Twitter.

Петиція була створена ще два місяці тому, але після того, як Лео зробив у себе пост, люди активно почали її підписувати та жертвувати гроші.

Наприклад, поки ми писали новину, підписало близько 1 200 осіб.

Загалом петицію підтримали вже більше 885 тис. осіб.

До слова, Ді Капріо завжди використовує свої соціальні мережі для пропогування захисту навколишнього середовища.

Факти ICTV радять подивитися і його Instagram.

Please sign the petition below and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. Опубліковано Leonardo DiCaprio Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Нагадаємо, близько 100 тварин, які знаходяться в бухті Срєняя з жовтня 2018 року, планували продати в Китай, але їх виявила прокуратура і наклали забезпечувальний арешт.

Через місяць його зняли, проте тварин все ще не можуть звільнити.

За словами місцевих активістів, троє дитинчат білух загинули.

Комерційний видобуток косаток заборонена у всьому світі з 1986 року. Косатки занесені у Червону книгу.

Фото: Leonardo DiCaprio