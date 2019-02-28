Об’єкт КВ62 – гробниця, що сотню років тому стала сенсацією в археологічному світі. 6 років розкопки команди британця Говарда Картера не давали жодного результату. Спонсор досліджень лорд Карнавон збирався припинити фінансування. І ось у 1922 році після знесення робітниками старих будинків дослідники побачили першу сходинку.

Тоді знайшли лише двері із печаткою – символом царської особи. Цього ж вечора стався перший недобрий знак. Улюблену канарейку археолога з’їла кобра, царський символ Тутанхомона, що зображений навіть на його посмертній масці.

Відкриття гробниці сталося за 3 місяці. Сенсацію фільмували тисячі журналістів. Керівник розкопок пробив двері не дивлячись на глиняну табличку з попередженням – Смерть на своїх крилах забере того, хто потурбує спокій фараона. Звідусіль блищало золото – монументи охоронців, фараона, його дружини, царський трон, зброя, коштовності, зображення богів. Загалом 3,5 тис. золотих виробів вагою 1200 кг. Знаменита посмертна маска царя важила 11 кг.

А вже за півроку розпочався дивний ланцюг смертей тих, хто зайшов до гробниці та їхніх родичів. Спочатку один за одним відходили у вічність дослідники, які жили у зруйнованому пізніше шикарному готелі Континенталь-Савой в столиці Єгипту. Причина смерті невстановлена, лорда лихоманило. В гарячці він начебто вимовив, що чує голос пустелі. У цьому ж готелі помер Артур Мейс, що допомагав при відкритті гробниці. А у Британії в цей час знайдуть тіло медика сера Арчибальда Дугласа-Рейда, що робив перший рентген мумії. Він лежатиме у неприродній позі із виразом жаху на обличчі. Декілька людей з команди Картера вкоротять собі віку. Принца єгипетської королівської родини Алі Камеля Фахмі Бея застрелить дружина, генерал-губернатора Судану Лі Стека, який теж заходив у гробницю – терорист. Загалом жертвами прокляття називають до 20 людей. Нажахані єгипетські робітники відмовляються працювати на розкопках.

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Ким був Єгипетський цар Тутанхамон і від чого загинув? Він зійшов на трон у 9 років, а помер вже у 19. На черепі юнака вчені знайшли дивні сліди, що могли свідчити – царя вбили.

На своїй посмертній масці він юнак з досконалим обличчям, але нещодавно вчені сканували його мумію у томографі і отримали сенсаційний результат. Це був фараон, який виглядав як маленький хлопчик. Страждав крихкістю кісток, вовчою пащею, волочив ліву ногу і ходив з паличкою, мав неприродньо великі стегна і жіночі груди. Вчені пояснюють це тим, що його батько Ехнатон був одружений з рідною сестрою, як і сам Тутанхамон.

Єгиптологи виявлять: насправді КВ62 жіноча гробниця, Тутанхомона туди поклали через несподівану і швидку смерть. А найвірогідніша її господарка – одна з дружин Єхнатона цариця Нефертіті. Але чи було насправді прокляття Тутанхамона? Оскільки керівник експедиції Говард Картер на відміну від багатьох колег дожив до глибокої старості…

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що вчені розкрили таємницю гробниці Тутанхамона.